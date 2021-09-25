وزير التعليم العالي: الحصول على لقاح كورونا شرط دخول المدينة الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة من المقرر أن تنتهي من تلقيح العاملين وأعضاء هيئة التدريس و20% من الطلاب بحلول السبت الموافق 9 أكتوبر، لافتًا إلى أن الطلاب يحصلون على لقاح كورونا أثناء ذهابهم لتوقيع الكشف الطبي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الطلاب لن يلتحقوا بأي غرفة في المدن الجامعية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الحصول على اللقاح شرط دخول المدينة الجامعية.

وتوقع تحقيق المستهدف بالنسبة للطلاب وتطعيم أكثر من 90% من القائمين على المنظومة بصورة آمنة خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن الوزارة من المقرر أن تضع نظامًا خلال الأسبوعين الأول والثاني للدراسة بشأن إلزامية الحصول على التطعيم.

وذكر وزير التعليم العالي أن عدم الراغب في الحصول على لقاح كورونا عليه إجراء مسحة PCR كل أسبوع في المعامل التابعة للتعليم العالي بأسعار تحددها الوزارة، مستبعدًا إقدام الموظفين على هذا الإجراء.

وأكد أن العالم كله لا يملك سوى تأمين نفسه باللقاح وخاصة أنه يقلل الوفيات والحالات المتدهورة، موضحًا أن معظم الحالات المصابة أكثر من مرة بـ«كوفيد - 19» غير حاصلة على لقاح كورونا.

وشدد على أن اللقاح ليس بديلا للإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، مضيفًا أن الوزارة مصممة على بدء العام الدراسي بالطريقة التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تضع سيناريوهات للتعامل مع العام الدراسي، وفقًا للتعليم الهجين.