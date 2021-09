أحمد حسن ينافس 3 أساطير للتواجد في خط وسط فريق القرن الـ21

وقع اسم أحمد حسن، عميد لاعبي العالم الأسبق، بين ثلاثة أساطير للتواجد في مركز خط الوسط بالمنافسة على التشكيل الأمثل للقرن الـ21 والتي يجريها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن أحمد حسن قائد منتخبنا الوطني، عصام الحضري تم وضع اسمه بين فريق القرن الـ21 وينافس 3 أساطير وهم الإيفوراي ياياتوريه والمالي سيدو كيتا لاعبا برشلونة الإسباني الأسبق، ومايكل إيسيان لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق.

أحمد حسن أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية حيث حقق العديد من البطولات وفي 30 نوفمبر 2013 أعلن اعتزاله كرة القدام نهائياً بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وانهى مشوارة في نادي الزمالك بعد الفوز معة ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم.

وتعد المباراة الأبرز لأحمد حسن مع المنتخب في عام 1998 في المبارة التاريخية مع منتخب جنوب أفريقيا في نهائي كأس الأمم الأفريقية ببوركينا فاسو 1998التي لعب فيها دوراً رئيسياً بتحقيق الفوز وعودته للقاهرة بكأس أفريقيا للمرة الرابعة، حيث سجل الهدف الأول بعد بدايتها بثلاث دقائق.

