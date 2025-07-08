انتهاء حالة الكارثة بولاية تورينجن الألمانية بعد إخماد حريق دمر 250 هكتارا من الغابات

أعلنت السلطات الألمانية، انتهاء حالة الكارثة في منطقة مرتفعات زالفلد بولاية تورينجن، بعد حريق الغابات الذي اندلع في المنطقة الواقعة شرقي ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مكتب المقاطعة، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك أعمال إطفاء.

وأردف: "هذه الأعمال ستشغل فرق الطوارئ لبضعة أيام أخرى".

وبحسب المتحدث، تحلق طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية حاليًا، فوق المنطقة لرصد بؤر الجمر المتبقية.

وعند اكتشافها، تتحرك فرق الإطفاء مزودة بكاميرات حرارية محمولة لتحديد أماكن هذه البؤر، التي تكون أحيانا مدفونة تحت الرماد في الأرض، ثم تعمل على حفرها وإطفائها.

وأضاف المتحدث: "إنه عمل شاق للغاية".

وصرح المتحدث، بأنه يوجد حاليًا نحو 60 رجل إطفاء ومساعد آخر في الموقع، ورجح أن يظل هذا العدد من أفراد الطوارئ على حاله في الأيام القادمة.

وبدأت الشرطة الجنائية التحقيق في سبب اندلاع الحريق وناشدت الشهود الإدلاء بأية معلومات.

وكان الحريق اندلع يوم الأربعاء الماضي بالقرب من قرية جوسلسدورف لأسباب لا تزال مجهولة.

وقد انتشرت النيران لدرجة أنها أتت على ما لا يقل عن 250 هكتارًا من الغابة، ويُعد هذا أكبر حريق غابات معروف في ولاية تورينجن منذ حوالي 30 عامًا على الأقل.

وشارك في جهود الإطفاء مؤقتًا أكثر من 650 من رجال الإطفاء، إلى جانب هيئة الإغاثة التقنية والعديد من المساعدين الآخرين.