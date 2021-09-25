سولسكاير: أنا صاحب القرار «لم يعجبني ما حدث مع برونو»

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه صاحب قرار إسناد ركلة الجزاء للاعب الوسط برونو فرنانديز على حساب كريستيانو رونالدو في مباراة أستون فيلا، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أضاع برونو ركلة الجزاء، حيث أطاح بالكرة فوق العارضة، ليحرم فريقه من فرصة ثمينة في الدقيقة 93، وزاد الطين بلة بسقوط الشياطين الحمر بهدف على ملعبهم ووسط جماهيرهم بأول خسارة هذا الموسم.

صرح سولسكاير عقب اللقاء عبر شبكة بي تي سبورت "نعم أنا صاحب القرار في أن يسدد برونو ركلة الجزاء، فهو متميز للغاية في تسديد الركلات، ولكن لسوء الحظ أضاعها هذه المرة".

أضاف المدرب النرويجي "لم يعجبني ما حدث مع برونو قبل تسديد الركلة، والتفاف باقي اللاعبين حوله للتشاور بشأن من يسدد الكرة".

في سياق آخر، شكك المدير الفني لمانشستر يونايتد في صحة الهدف الوحيد للمباراة، مشيرا إلى أن لاعب أستون فيلا كان متسللا في الهجمة التي انتهت بركلة ركنية، وأسفرت عن الهدف.