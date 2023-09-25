افتتاح رسمي لـ3 مواقع جديدة للغوص في الغردقة برعاية وزارة البيئة

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تفتتح محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، 3 مواقع غوص بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر.

ويهدف إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص، إلى زيادة مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات عن مواقع الغوص الأخرى، وحماية الحيد المرجاني الأعظم بالبحر الأحمر المصري؛ لخلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

ويجري عمل مواقع اصطناعية جديدة، من خلال إغراق بعض المعدات الحربية، وإنشاء 7 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة، برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.