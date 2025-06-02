اشتعال النيران بسيارة محملة مواد بترولية على طريق الواحات بالجيزة

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اندلع حريق بسيارة نقل محملة بمواد بترولية، عقب اصطدامها بسيارة أخرى ربع نقل، بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ونشوب حريق بسيارة بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، عقب اصطدامها بأخرى ربع نقل، مما أسفر عن اشتعال النيران بالسيارة النقل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وسيطرت القوات على حريق المشتعل بالسيارة، والذي تسبب في إصابة 3 أشخاص، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.