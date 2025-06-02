 القسام تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق خانيونس بـ13 قذيفة هاون - بوابة الشروق
الإثنين 2 يونيو 2025 2:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

القسام تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق خانيونس بـ13 قذيفة هاون


نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 1:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 1:59 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس بـ13 قذيفة هاون، يوم السبت الماضي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين: «بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد عناصر القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بـ13 قذيفة هاون عيار 120ملم و60 ملم، واستهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ3 صواريخ (رجوم) قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025م».

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 178 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك