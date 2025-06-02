القسام تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق خانيونس بـ13 قذيفة هاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس بـ13 قذيفة هاون، يوم السبت الماضي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين: «بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد عناصر القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بـ13 قذيفة هاون عيار 120ملم و60 ملم، واستهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ3 صواريخ (رجوم) قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025م».

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 178 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.