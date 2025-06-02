فتح تطالب حماس بالتخلي عن حكمها في غزة

طالب المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة، حركة «حماس» بالاستماع إلى أصوات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخلي عما تبقى لها من حكم القطاع، لإنهاء حرب الإبادة والتجويع.

وشدد النمورة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، على ضرورة عودة السلطة الوطنية إلى القطاع لتولي مسئولياتها في تأمين مقومات الحياة والصمود لأبناء الشعب، وإحباط مخططات الاحتلال للتهجير من قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة «فتح» الموجود في قطاع غزة منذر الحايك، إن الحقيقة الوحيدة في القطاع هي الموت، موضحا أن حكومة الاحتلال بدأت فعليا بتطبيق خطة ما تسمى بـ«عربات جدعون»، بهدف تهجير المواطنين وبالتالي جعل القطاع غير قابل للحياة.

وحذّر الحايك، في حديث لـ«صوت فلسطين»، من تزايد أعداد الشهداء في صفوف مرضى الكلى والسرطان الذين باتوا يرتقون بصمت في منازلهم، في ظل استهداف الاحتلال لمراكز غسيل الكلى وعدم توفر العلاج اللازم لهم.

وتعقيبا على النداء الذي وجهه أهالي قطاع غزة إلى الرئيس الفلسطيني، بضرورة تفعيل مؤسسات السلطة الوطنية في القطاع، شدد الحايك، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، قائلًا إن «حماس ذهبت إلى كل الأبواب، بما فيها الولايات المتحدة، ولم تذهب إلى باب الوحدة الوطنية».

وشدد على ضرورة التصريح بأن من يقود المفاوضات هو منظمة التحرير، الأمر الذي ترفضه «حماس» بالمطلق، لأنها تعتقد أنها صاحبة الولاية في غزة ولا مكان للفصائل الأخرى، بحسب تعبيره.