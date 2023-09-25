بارلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ترأس حزبا ألمانيا في الانتخابات الأوروبية لعام 2024

علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة اليوم الاثنين، أن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، سوف ترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية في 2024.

ورشحت اللجنة التنفيذية بالحزب بارلي بالإجماع. وفي مجال السياسة الألمانية، يتم اختيار القادة للحملات الانتخابية الذين ليسوا بالضرورة مسؤولين رفيعي المستوى بالأحزاب. وينتمي المستشار الألماني أولاف شولتس لللحزب ااشتراكي الديمقراطي أيضا.

كما أن بارلي تنافست على أعلى مرشح لألمانيا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية لعام 2019. وآنذاك حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسوأ نتيجة له على الإطلاق بالحصول على 8ر15% من الأصوات.

وفي بروكسل وستراسبورج، عملت بارلي بهدوء نسبي على مدار الأربع سنوات الماضية. وبوصفها نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، فهي عضوة بشكل تلقائي في المكتب الذي يبت بشأن المسائل المالية والتنظيمية والإدارية. وبالإضافة لذلك، يمكن أن تفوضها رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا لتمثيل البرلمان في المناسبات الرسمية.

ومن الناحية السياسية، تدافع بارلي التي تبلغ من العمر 54 عاما، عن اتخاذ تصرف حاسم ضد انتهاكات سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، دعت إلى اتخاذ موقف متشدد ضد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المتهم بتقييد حرية الصحافة في بلاده.