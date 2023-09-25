بكين: مستعدون لاستقبال المزيد من الواردات الزراعية من الاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينج، بعد اجتماعه مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بكين اليوم الاثنين، إن الصين وافقت على استيراد المزيد من المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن بكين تأمل في المقابل، بأن تسمح بروكسل بتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين مجددا.

وقال ليفينج إن الجانبين اتفقا على بحث وصول المنتجات الغذائية والزراعية عالية الجودة من أوروبا إلى الأسواق الصينية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني أن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا أيضا على مزيد من التعاون في القطاع المالي، وعلى سبيل المثال، السماح للمؤسسات المالية بالاستثمار في أسواق الدول الشريكة، مضيفاً أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق في الآراء بشأن قضايا أخرى.

وجاءت زيارة دومبروفسكيس إلى الصين بعد أقل من أسبوعين من إعلان المفوضية الأوروبية عزمها على التحقيق في دعم الصين للسيارات الإلكترونية، حيث تعتقد بروكسل أن الصين تشوه السوق من خلال دعمها لشركات السيارات الإلكترونية الصينية، الأمر الذي يسمح لها بعرض سياراتها بسعر أرخص.