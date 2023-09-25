قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية جين ليتشون، إن هناك حاجة ماسة لمزيد من التعاون العالمي لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة من سلسلة كبيرة من هذا التعاون من أجل غد أفضل.

وتابع: «منذ 45 عاما، كتب الرئيس (الراحل) أنور السادات في مذكراته اليومية أنه لا يمكن أن يكون هناك أمل إلا إذا كان هناك مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة وليس كعديد من الأسر المنفصلة.. هذا هو جوهر الروح متعددة الأطراف».

وأشار إلى البنك الآسيوي حظي باعتراف كعنصر أساسي في البنية المالية العالمية، ويظل ضمن الجينات الوراثية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.