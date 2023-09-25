وول ستريت جورنال: روسيا تعلمت من أخطائها المبكرة في حرب أوكرانيا

• موسكو تنتهج استراتيجية عسكرية تستهدف إنهاك أوكرانيا والغرب

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن القوات الروسية تعلمت من الأخطاء التي ارتكبتها خلال الحرب في أوكرانيا، وتحولت إلى اتباع استراتيجية عسكرية تستهدف إنهاك أوكرانيا والغرب.



* دفاعات هائلة ودرونز للاستطلاع



وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين إلى أن روسيا متكيفة مع السبل التي من شأنها أن تصعب على أوكرانيا طرد القوات الروسية من أراضيها، موضحة أنه بعدما اجتاحت أوكرانيا بسهولة الخطوط الدفاعية الروسية في منطقة خاركيف خلال الخريف الماضي، أمضت موسكو عدة أشهر في إعداد دفاعات هائلة قبل الهجوم الأوكراني المضاد الحالي في الجنوب.



كما تنشر موسكو طائرات بدون طيار (درونز) لاستطلاع ومهاجمة المواقع الأوكرانية بطريقة، تكافح كييف للرد عليها.



وتابعت الصحيفة الأمريكية أنه نتيجة لذلك، تقدمت القوات الأوكرانية ببطء على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث واجهت حقول ألغام كثيفة بينما أطلق عليهم النار من المروحيات والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية.



وقالت "وول ستريت جورنال" إن روسيا في موقع دفاعي الآن بينما تحاول صد الهجوم الأوكراني، لافتة إلى أنه من الأسهل بكثير على الجيوش القيام بأعمال الدفاع وليس الهجوم.



من جهته، قال كبير قادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، الجنرال جيمس هيكر: "لقد رأينا بعضاً من الجوانب التي يتكيفون فيها، وبالطبع نولي اهتماماً عن كثب لذلك".



ومن المؤكد، بحسب الصحيفة، أن الجيش الروسي – الذي تكبد أكثر من 270 ألف قتيل ومصاب مع خسارة أكثر من 50% من "فعاليته القتالية"، وفقاً للتقديرات الغربية – ربما يحتاج لإجراء تغييرات أعمق.



وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الجيش الروسي لا يزال يعاني من النهج التنازلي (من الأعلى إلى الأسفل) على غرار الأسلوب السوفيتي الذي يسمح بمبادرة محدودة لقادة الخطوط الأمامية ويعطي الأولوية للأهداف السياسية من موسكو على صناعة القرار في ساحة المعركة.



ونوهت الصحيفة بأن الجيش الروسي قضى شهوراً وتكبد آلاف الأرواح للسيطرة على باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تتمتع بقيمة استراتيجية بسيطة، بعدما اعتبرها الكرملين هدفاً رئيسياً، على حد تعبيرها.



* نقل مواقع القيادة ومستودعات الذخيرة بعيدا عن خطوط القتال الأمامية



وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن القوات الروسية نقلت مواقع القيادة والعديد من مستودعات الذخيرة بعيداً عن الخطوط الأمامية بعدما استهدفتها أوكرانيا باستخدام قاذفات "هيمارس"، التي تطلق صواريخ موجهة بمدى يقارب الـ50 ميلاً.



ونوهت الصحيفة أيضا بأن روسيا أصبحت الآن أفضل في حماية جنودها من خلال حفر خنادق عميقة ومحصنة للغاية، وإخفاء الدبابات وناقلات الجند المدرعة في خطوط الأشجار وأسفل شباك التمويه. وفي الجنوب، كثفت روسيا من استخدام الطائرات بدون طيار"الدرونز" والقنابل الموجهة لصد الهجوم الأوكراني.