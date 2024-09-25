السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن بيان الجامعة العربية، الإثنين؛ يؤكد التضامن الكامل مع شعب لبنان حكومة وشعبا، ويدين بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وبخاصة يوم الإثنين الذي شهد سقوط 357 ضحية و125 جريحا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، إن البيان يحمل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، كما يحذر من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، والسعي لإشعال حرب إقليمية شاملة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن جلسة مجلس الأمن التي طلبت الجزائر عقدها، والتي كان محددا عقدها الجمعة، من المرجح أن تعقد يوم الخميس بعد انضمام فرنسا إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يفكر جديا في حضور الجلسة بنفسه إلى جانب نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، والتي سيحضرها أيضًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد أن الجلسة ستكون في غاية القوة والأهمية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تبذل جهدا كبيرًا، من خلال عقد 50 مقابلة في أقل من 5 أيام سيقضيها السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في نيويورك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر أن كلمة السفير أحمد أبو الغيط ،الأربعاء؛ ستطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهديد باستخدام الأسلحة النووية.