قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية أثرت على إنتاج الطماطم خلال العروة الصيفية، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم شهدت "ارتفاعا مبالغا فيه".

وطمأن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "لقمة عيش" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، ليل الثلاثاء، المواطنين بأن العروة الجديدة ستبدأ خلال 15 إلى 20 يوما على الأكثر، موضحا أن الإنتاج سيصل من محافظات بني سويف وأسيوط والوجه القبلي.

ونوه أن محصول الطماطم متوفر وبغزارة بمحافظات الوجه القبلي، قائلا: "سنشهد انخفاضات في أسعار الطماطم خلال 15 يوما أو 20 يوما على الأكثر".

وأضاف أن مشكلة الدواجن ستحل خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية أدى إلى نقص أمهات الدواجن.

وأوضح أن خلال 3 أشهر سيتم تغطية النقص وتعود معدلات الإنتاج بكامل طاقتها، مضيفا: " حل مشكلة الكتاكيت والأمهات خلال 3 أشهر، وبعدها سنشهد انخفاض أسعار الكتاكيت، بعدما وصلت الأسعار إلى 40 جنيها، وهو ارتفاع غير مبرر، مع الأخذ في الاعتبار أن الارتفاعات عالمية وليس لدينا فقط ".