وزير الرياضة يشهد الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم لأندية اليد «سوبر جلوب»

شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، الإجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد الـ سوبر جلوب، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.

حضر حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، آمال خليفة مدير الإتحاد الدولي، محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عمر صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري، ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد المصري والدولي والمعنيين والقائمين علي البطولة.

ناقش الإجتماع كافة التحضيرات والترتيبات اللوجستية والفنية، وكذلك الترتيبات والاستعدادات لانطلاق البطولة السبت المقبل علي الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس لمنظومة الرياضة المصرية.

ولفت وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

وكانت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، قد أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي، المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى، المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.