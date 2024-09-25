جلسة تصوير خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خضع لاعبو الزمالك لجلسة تصوير خاصة قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورا للاعبي الزمالك من جلسة التصوير الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي، مصحوبة بتعليق:" جلسة التصوير الرسمية للاعبي الزمالك قبل لقاء السوبر الإفريقي أمام الأهلي".

وكانت بعثة الزمالك قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي، بينما طارت بعثة الأهلي إلى السعودية، اليوم الأربعاء.

ويدخل الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته حاملا للقب الكونفدرالية الإفريقية، بينما يدخل الأهلي المباراة بصفتح حاملا للقب دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.