حزب الله اللبناني يرحب باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين

رحب حزب الله اللبناني باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، داعيا المجتمع الدولي والقوى العالمية إلى تحمل مسئولياتها والمضي نحو خطوات أكثر فاعلية وتأثيرا لوقف مجازر الإبادة في قطاع غزة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الخميس: "يهمنا أن نعبّر عن ترحيبنا بإقدام عدد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى سائر المجموعة العربية والإسلامية والدولية التي سبقت واعترفت بفلسطين كدولة. ومع أن مثل هذه الخطوة تأتي متأخرة بفارق سنوات أو عقود، إلا أنها تأتي في سياق التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية حيّة، ويستحيل دفنها أو طيّ صفحتها".

وأضاف البيان: "إننا إذ نثمّن هذه الخطوات، ندعو المجتمع الدولي وكل القوى العالمية، على اختلاف اتجاهاتها، إلى تحمّل مسئولياتها والمضي باتجاه خطوات أكثر فاعلية وتأثيراً لوقف مجازر الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء مخطط التجويع والحصار، والتصدي لمشروع التهجير الذي تمارسه الحكومة الصهيونية ضد أكثر من مليوني إنسان يعيشون في أسوأ ظروف إنسانية داخل قطاع غزة".

وتابع الحزب في بيانه: "صحيح أن موجة الاعترافات الجديدة لن يكون لها أي تأثير مباشر وعملي على الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني، سواء في الأراضي المحتلة أو في الشتات، وخصوصاً ما يتعرض له قطاع غزة من حملة إبادة منظمة على مدى ما يقارب العامين، لكن العالم بات يدرك تماما أن سياسة التجاهل وإدارة الظهر لهذه القضية العادلة، بل ومحاولة طمس الوقائع وتزوير الحقائق، لا تجدي نفعاً".

واعتبر الحزب، أن اليقظة المستجدّة فيما يتعلق بالمسئولية الدولية حيال ما يجري على أرض فلسطين لم تأتِ إلا نتيجة تفاقم المعاناة والآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فيما يمكن اعتباره أسوأ كارثة إنسانية في العالم المعاصر، وبفضل صمود هذا الشعب وعدم رضوخه لمخططات التهجير والإبادة، وبفضل ما أظهره من مقاومة استثنائية في مواجهة آلة حرب وإجرام صهيونية مدعومة من قوى عالمية مستكبرة تتقدّمها الولايات المتحدة الأميركية.

وحيا الحزب، الحملة الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، مثمنا عاليا الجهود المبذولة لتسيير الأسطول البحري لكسر الحصار.

ووجه التحية إلى كل عشاق الحرية والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية المشاركين في هذا الأسطول.

وأعلن في الوقت نفسه، إدانته الكاملة لأعمال الاعتداء والترهيب التي يمارسها العدو الصهيوني ضد قطع الأسطول والنشطاء المشاركين فيه، والتي تشكّل انتهاكات تعد بمثابة وسيلة من وسائل القرصنة والبلطجة المنظمة تتم ممارستها على مرأى ومسمع من العالم.

وطالب الحزب، الدول التي يبحر الأسطول البحري في مياهها الإقليمية أو قريبا منها بالعمل بجد لحمايته ومنع الاعتداء عليه أو إلحاق الأذى بالرواد المشاركين فيه، وإدانة السلوك الصهيوني والتحذير من العواقب الوخيمة المترتبة عليه.