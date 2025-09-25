 وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لرباعية السودان - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:28 ص القاهرة
هايدي صبري
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:16 ص

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري لرباعية السودان (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة)، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية، مؤكداً ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع، و أنه لا يمكن فرض أي ترتيبات على الشعب السوداني الشقيق.

وأعرب عن القلق من الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر، مطالبا بفك الحصار بصورة فورية، وجدد دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة السودانية.

