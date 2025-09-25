صحة مطروح تطلق حملة تبرعك حياة لدعم مرضى الأورام حتى نهاية سبتمبر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح عن انطلاق حملة "تبرعك حياة" للتبرع بالدم لدعم مرضى الأورام، على أن تبدأ فعالياتها مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في التاسعة مساءً أمام ديوان عام المحافظة ومستشفى مطروح العام، وتستمر حتى نهاية الشهر.

تأتي الحملة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان وأمراض الدم، وفي إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لسد الاحتياجات المتزايدة لمرضى أورام الدم من عمليات نقل الدم، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع باعتباره واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة تعكس حرص الدولة على دعم مرضى الأورام وتوفير الدم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين.

وأضاف أن توفير أكياس الدم بشكل مستمر يُعَدّ شريان حياة لمرضى الأورام والمرضى في أقسام الطوارئ والعمليات، لافتًا إلى أن هذه الحملة تمثل فرصة مهمة لتعزيز رصيد بنوك الدم بما يضمن سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية وفرت جميع الاستعدادات اللوجستية والطبية لإنجاح الحملة، مع فرق عمل مدربة لاستقبال المتبرعين وتسهيل الإجراءات لهم، مؤكدًا أن كل عملية تبرع تخضع للفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامة كل من المتبرع والمريض.