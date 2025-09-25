مجموعة إغاثة محلية: العثور على 5 مهاجرين في الصحراء الليبية

قالت مجموعات إغاثة محلية إنه تم العثور على خمس جثث مهاجرين متحللة شرقي ليبيا.

وعملت فرق الإنقاذ مع السلطات المحلية على انتشال الرفات الذي كان على بعد /نحو 550 كيلومترا/ جنوب طبرق، في منطقة بحر الرمال الأعظم.

وتشترك ليبيا في الحدود مع ست دول ولها ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، وتعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا فرارا من الحرب والفقر في أفريقيا.

وأفاد الهلال الأحمر بنقل الرفات الذي تم اكتشافه إلى طبرق. وأوضح أمس الأربعاء أن الواقعة تشكل أحد "المآسي التي تجسد المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون الذين يسافرون عبر الصحراء، فيما يسمى (رحلة الموت)".

وذكرت مؤسسة (العابرون) المحلية، التي ترصد وفيات المهاجرين في ليبيا، في بيان أن من المحتمل أن يكون الرفات لمهاجرين سودانيين.