 عودة جيمي كيميل تحقق 6.3 مليون مشاهدة رغم انقطاعات البث في مدن أمريكية - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 1:44 ص القاهرة
عودة جيمي كيميل تحقق 6.3 مليون مشاهدة رغم انقطاعات البث في مدن أمريكية

جيمي كيميل
جيمي كيميل
د ب أ
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 1:30 ص

عُرضت فقرة الافتتاحية لبرنامج المذيع الأمريكي جيمي كيميل عند عودته وشاهدها نحو 3ر6 مليون مشاهد على التلفزيون المفتوح، رغم انقطاع البث في العديد من المدن.


