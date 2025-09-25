الأكثر قراءة
سميح ساويرس: هذا هو الدرس الذي تلقيته في تأسيس الجونة.. وأتحدث 6 لغات وأتعلم اليونانية
نسرين أنور عكاشة: موافقتي على جزء سادس من ليالي الحلمية غلطة ندمانة عليها
بحضور مدبولي.. انطلاق اجتماع ترامب مع القادة العرب في نيويورك
سميح ساويرس: لم نكن مدللين عملت ويتر لأن مصروف والدي بالكاد كان يكفيني.. وهذه أبوخ شغلانة عملت بها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
عماد النحاس يستكمل الموسم
مدير فني محلي
مدير فني أجنبي
النتـائـج
تصويت
عُرضت فقرة الافتتاحية لبرنامج المذيع الأمريكي جيمي كيميل عند عودته وشاهدها نحو 3ر6 مليون مشاهد على التلفزيون المفتوح، رغم انقطاع البث في العديد من المدن.