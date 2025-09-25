الفلبين تأمر بإجراء عمليات إجلاء مع اقتراب عاصفة بوالوي من ساحلها الشرقي

أصدرت السلطات الفلبينية اليوم الخميس أوامر بإجراء عمليات إجلاء احترازية للسكان في المناطق المعرضة لخطر عاصفة بوالوي، التي من الممكن أن تتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وطينية، مع اقترابها من الساحل الشرقي للبلاد.

وتحمل العاصفة رياحا تسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة، وتتحرك نحو منطقة بيكول بشرق البلاد، حسبما قالت هيئة الأرصاد الفلبينية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى بيكول بحلول غد الجمعة، وتغادر الفلبين مساء بعد غد السبت.

وتم إصدار تحذيرات من العاصفة في نحو 30 إقليما، بما في ذلك منطقة العاصمة مترو مانيلا بالإضافة إلى بعض المناطق التي تضررت مؤخرا من إعصار راجاسا، الذي أودت بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص ونزوح نحو 25 ألف.

وتم تعليق العمل في المدارس والمكاتب الحكومية في عدة أقاليم، كما تم وقف التنقل بحرا.

وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى تدفق الرواسب البركانية على بركان مايون، بالإضافة إلى الجريان الطيني في الأنهار ومناطق الصرف.