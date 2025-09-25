لبنان: سلام يطلب اتخاذ إجراءات بحق منظمي فعالية الروشة لمخالفتهم تعليمات محافظ بيروت

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من وزراء الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار والدفاع ميشال منسى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق منظمي فعالية الروشة في بيروت مساء اليوم الخميس، وذلك لمخالفتهم مضمون الموافقة المعطاة لهم من قبل محافظ مدينة بيروت القاضية بعدم إضاءة صخرة الروشة.

وقال سلام في تصريح مساء اليوم " ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

وأضاف " اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء".

واعتبر الرئيس سلام أن "هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها."

وأعلن أن " هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني."

وكان حزب الله قد أحيا مساء اليوم فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في الذكرى السنوية الأولى لهما، حيث قام منظموا الفعالية بإنارة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين.