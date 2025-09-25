أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و105 آلاف منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و105 آلاف و490 فردا، من بينهم 940 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و201 دبابة، و23 ألفا و287 مركبة قتالية مدرعة، و33 ألفا و133 نظام مدفعية، و1501 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1222 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 426 طائرة حربية، و345 مروحية، و63 ألفا و235 طائرة مسيرة، و3747 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و62 ألفا و736 من المركبات وخزانات الوقود، و3975 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.