إندونيسيا وكندا تعززان العلاقات الثنائية خلال لقاء الرئيس برابوو مع رئيس الوزراء كارني

عقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في أوتاوا، احتفاء بما وصفه الاثنان بـ "الصداقة العميقة والدائمة" بين بلديهما.

ووصفت أمانة مجلس الوزراء الإندونيسي، في بيان صدر اليوم الخميس، المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أمس الأربعاء، بأنه "زخم ذو قيمة بالنسبة لإندونيسيا وكندا لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وفي حديثه عقب الحوار الذي دار في البرلمان، قال برابوو إن إندونيسيا وكندا تحظيان بعلاقة متناغمة منذ فترة طويلة. وأشاد بكندا ووصفها بأنها "قوة مسؤولة وناضجة ورائدة في الغرب"، تظهر اهتماما حقيقيا بالدول النامية والجزء الجنوبي من العالم.

وأضاف برابوو في مؤتمر صحفي مشترك مع كارني: "لطالما كانت كندا حاضرة في العديد من البرامج المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر والمساعدة في مجالات الصحة والزراعة ومصايد الأسماك".