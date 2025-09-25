سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر البيت الأبيض مساء الأربعاء صورةً لـ"ممشى الرؤساء" الجديد الذي يضم صورا لجميع رؤساء الولايات المتحدة، لكنه كان خاليا من صورة الرئيس السابق جو بايدن.

وظهرت في الممشى الجديد صور جميع الرؤساء السابقين والحالي دونالد ترامب، فيما ظهر بمكان صورة بايدن جهاز توقيع آلي، في إشارة ساخرة إلى اعتماده على تقنية التوقيع الآلي خلال فترة ولايته التي استمرت من 2021 - 2025.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الصورة التي نشرها البيت الأبيض على منصة شركة "إكس" الأمريكية أظهرت استبدال صورة بايدن بصورة قلم أوتوماتيكي، وهو جهاز كان يستخدمه الرئيس السابق لتوقيع الأوامر المهمة.

وجهاز التوقيع الآلي، عبارة عن آلة تُستخدم لتوقيع الوثائق بشكل أوتوماتيكي أو عن بُعد.

وأوضحت الصحيفة أن "ممشى الرؤساء الجديد، ضم صور 45 رئيسا للولايات المتحدة، معتبرة تجاهل صورة بايدن طعنة رمزية من ترامب الذي دأب على انتقاد خصمه بايدن بشأن استخدام التوقيعات الآلية في المصادقة على بعض القرارات".

ووفق الصحيفة فإن التوقيع بالجهاز "يُعد إجراءً قانونيا"، إذا جرى بتفويض رسمي.

كما أظهر مقطع فيديو تداولته صفحات أمريكية على وسائل التواصل صور الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، ما عدا صورة بايدن.

ويظهر الفيديو الرؤساء تباعا وعندما ينتقل إلى بايدن، تظهر صورة قلم أوتوماتيكي وهو يوقع، في إشارة ساخرة إلى اعتماد بايدن على هذه التقنية خلال فترة ولايته.

وسلط ترامب، وفق "نيويورك بوست"، الضوء بهذه الحركة على "استخدام سلفه لجهاز التوقيع الإلكتروني للتشكيك في ما إذا كان مساعدو بايدن الديمقراطيون قد استخدموا توقيع بايدن بشكل غير صحيح خلال فترة تدهوره المعرفي المزعوم".

موقع "أكسيوس" الأمريكي قال بدوره إن وضع صورة الجهاز يمثل رسالة من ترامب بأن قرارات بايدن الأخيرة "غير شرعية".

وقال "أكسيوس" إن ترامب زعم في أكثر من مناسبة أن الوثائق التي وقّعها بايدن باستخدام جهاز التوقيع الآلي "غير قانونية".