العاصفة الاستوائية هامبرتو تتشكل في الأطلسي مع اقتراب الإعصار جابرييلا من الأزور

قال خبراء الأرصاد إن العاصفة الاستوائية "هامبرتو" تشكلت في المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، في الوقت الذي كان فيه الإعصار "جابرييلا" يعبر المحيط متجها نحو جزر الأزور.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن تحذيرا من إعصار كان ساريا بالنسبة للأرخبيل البركاني، حيث قد تشهد المنطقة أوضاعا خطيرة بسبب "جابرييلا" اعتبارا من اليوم الخميس.

ويصنف الإعصار ضمن الفئة الثانية، ومن المتوقع أن يضعف تدريجيا، لكنه قد يتسبب في فيضانات ساحلية كبيرة في تلك الجزر، إضافة إلى أمواج مدمرة وضخمة، بحسب خبراء الأرصاد. ومن الخميس وحتى الجمعة قد تجلب "جابرييلا" ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار على وسط وغرب جزر الأزور.

وفي شمال الأطلسي، كان مركز "جابرييلا" على بعد نحو 1010 أميال (1625 كيلومترا) غرب جزر الأزور بعد ظهر الأربعاء، مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة)، بينما كان يتحرك شرقا بسرعة 28 ميلا في الساعة (45 كيلومترا في الساعة).

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الأمواج الناجمة عن "جابرييلا" ستواصل التأثير على برمودا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من نورث كارولينا شمالا، وكذلك السواحل الأطلسية لكندا، محذرين من احتمالية حدوث تيارات سحب خطيرة وأمواج تهدد الحياة.

أما العاصفة الاستوائية "هامبرتو"، فكانت تقع على بعد 550 ميلا (885 كيلومترا) باتجاه شرق إلى شمال شرقي جزر ليوارد في الشمال، مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة)، وفق المركز الوطني للأعاصير، الذي توقع أن تواصل العاصفة اشتدادها في الأيام المقبلة، بينما تتحرك غربا إلى الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة (24 كيلومترا في الساعة).

وفي المحيط الهادئ، واصل الإعصار "ناردا" تحركه بعيدا عن المكسيك وهو في الفئة الثانية أيضا، حيث بلغت سرعته القصوى المستمرة نحو 100 ميل في الساعة بعد ظهر الأربعاء، بحسب خبراء الأرصاد.