بلومبرج: أرباح إيني الإيطالية للنفط في الربع الثالث تأتي وفقا للتوقعات

كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن أرباح عملاق النفط الإيطالية "إيني" في الربع الثالث من العام الجاري جاءت وفقا لتوقعات المحللين، تقريبا، بفضل زيادة انتاج النفط والغاز الطبيعي مما ساعد على مواجهة تراجع الأسعار.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، بلغ صافي الأرباح المعدلة للشركة 776 مليون يورو (862 مليون دولار) في الربع الثالث، في حين كان متوسط الأرباح الذي توقعه محللون في استطلاع للوكالة 6ر778 مليون يورو.

وبلغ متوسط إجمال انتاج "إيني" من النفط والغاز في الربع الثالث 89ر1 مليون برميل يوميا، في حين كان المحللون يتوقعون مليونا و875 برميل يوميا، بحسب الوكالة.

وتواصل الشركة جهودها لتحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 2 في المئة و 5ر2 في المئة، أي مليونا و 880 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

ووفقا لبيان أصدرته "إيني"، من شأن نمو الانتاج وزيادة التدفق النقدي أن يسمحا بتوفير التمويل اللازم لخطط الشركة لتوزيع أرباح على المساهمين، يتوقع أن تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات و400 ألف يورو.