إصابة 13 مواطنًا فلسطينيًا بينهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب 13 مواطنًا فلسطينيًا بينهم طفل، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل في رأسه شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، والعشرات بالاختناق.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة للمشاركة في الجمعة الثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووصل الآلاف تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت لأوسع مشاركة في "جمعة اسرانا .. أقصانا قادمون".

وأشعل الشباب الفلسطيني إطارات السيارات في أكثر من نقطة على طول الحدود خاصة في مخيم العودة شرق خان يونس.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات إضافية مقابل مخيمات العودة الخمس فيما انتشرت آليات عسكرية في مناطق متفرقة.



