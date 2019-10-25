مقتل 5 أشخاص في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، اليوم الجمعة، إثر وقوع هجوم انتحاري نفذته حركة "طالبان" استهدف سيارات تقل مسؤولين من جهاز الاستخبارات الأفغاني في ولاية ننجرهار الشرقية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغاني، عطا الله خوجياني، قوله إن "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار.

وأضافت الشبكة أن 21 شخصاً آخر أصيب في الانفجار من بينهم 6 من أفراد الأمن.

وكانت مصادر في الجيش الأفغاني قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ما لا يقل عن 100 من عناصر طالبان واعتقال 88 آخرين خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم بغلان شمال البلاد.