 الرئاسة اللبنانية: إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة عقب لقاء بين عون والحريري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة اللبنانية: إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة عقب لقاء بين عون والحريري

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:49 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:49 م

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد شهد تقدما، عقب لقاء جرى ظهر اليوم الاحد بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تداولا خلاله في الوضع الحكومي.
ويعد اللقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، هو الثاني في غضون 24 ساعة، حيث كانا قد عقدا أمس لقاء جرى خلاله استعراض تطورات الوضع المتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت قبل أيام قليلة وأفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.
وأعلن الحريري عقب تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، أنه سيعمل على تشكيل الحكومة على نحو سريع، وهذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، والعمل في ضوء خطة "خريطة الطريق" الفرنسية التي تستهدف دعم ومساندة لبنان، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات.
وسبق للحريري أن تولي رئاسة الوزراء في لبنان 3 مرات أعوام 2009 و 2016 و 2019 .

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