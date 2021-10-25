بولندا تعتزم زيادة عدد الجنود المتمركزين عند الحدود مع بيلاروس

تعتزم السلطات البولندية زيادة عدد الجنود المتمركزين عند حدود البلاد مع بيلاروس إلى قرابة عشرة آلاف جندي جراء استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني.

وقال وزير الدفاع ماريوش بلاشاك في تغريدة اليوم الإثنين إنه سوف يكون هناك 2500 جندي إضافي لدعم قوات حرس الحدود البولندية.

وتقول الحكومة البولندية إن الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو يجلب اللاجئين عمدا من المناطق التي مزقتها الحروب إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي أيار/مايو، قال لوكاشينكو إن مينسك لن توقف المهاجرين من المضي إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الغربية الأكثر صرامة المفروضة على بيلاروس ردا على أعمال القمع العنيف للمتظاهرين السلميين بعد انتخابات متنازع عليها.

نصبت الحكومة البولندية بالفعل سياجا شائكا على طول الحدود مع بيلاروس وتعتزم بناء جدار دائم.