مؤسسة «س» تطلق اسم حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحي

أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع اسم الناقد المسرحي الراحل د. حسن عطية، على مسابقة التأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي، بالتعاون مع دار حابي للنشر والتوزيع، على هامش الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقامة بمحافظة الأقصر، خلال شهر فبراير المقبل.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان، إن إطلاق اسم الراحل د. حسن عطية شرف كبير لإدارة المهرجان ونتيجة لجهوده الكبيرة في دعم ورعاية شباب المسرحيين، مضيفا أن هناك شروط يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، ولا يزيد سن المؤلف عن 45 عاما، وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها في كتاب ويتم توزيعها ليكون متاح لكل الفرق المسرحية؛ لتقديمها على خشبة المسرح، كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

وقال الكاتب الصحفى محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابي للنشر والتوزيع، إن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية.

وأوضح أنه يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز في مسابقة أخرى، حيث أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 ديسمبر 2021 والتي ترسل على إيميل المؤسسة:

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