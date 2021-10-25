تجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قراراً بتجديد تعيين كلا من، الدكتور أحمد عاطف عبدالرحمن مديراً عاماً لمكتب رئيس جامعة سوهاج، الدكتور ياسر عبدالفتاح محمود مديراً عاماً للشئون الإدارية بالجامعة، وعمر أحمد علي مديراً عاماً لشئون التعليم، وأحمد صابر موسى أميناََ لكلية الآداب من المستوي الوظيفي مدير عام، مقدماً لهم خالص التهاني والتبريكات على تجديد الثقة، ومتمنياََ لهم دوام النجاح والتوفيق.



صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أنه في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تم تكليف الدكتور رابح رتيب بسطا أستاذ المالية المتفرع ندباََ من جامعة بنى سويف، ليكون مشرفاً على كلية الحقوق بسوهاج، لحين تعيين عميد الكلية طبقا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات.

والجدير بالذكر أن الدكتور رابح، شغل منصب نائباََ لرئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعين عضواََ بمجلس الشورى السابق، ويشغل الآن رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمعاملات الضريبية، ويعتبر أحد خبراء قانون المالية بالجامعات المصرية.