الرئيس السيسي يصل لمقر الكلية الحربية ليشهد حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ قليل، إلى مقر الكلية الحربية.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية، مجمعة في مقر الكلية الحربية، بحضور رئيسي مجلس النواب والشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويتضمن الاحتفال عرضا عسكريا يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة.

كما يمنح الرئيس السيسي أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.