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أعداد جريدة الشروق
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فشل التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية كما كان متوقعا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 8:50 ص

 فشل تصويتان على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلي بالبرلمان الفرنسي) بسبب موازنة البلاد اليوم الاثنين، كما كان متوقعا.

وعلى الرغم من الحصول على تأييد حزب التجمع الوطني القومي اليميني، فشل الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، حسبما ذكرت قناتا "فرانس انفو" و"بي اف ام تي في" الفرنسيتان.

كما رفض أعضاء الجمعية الوطنية أيضا اقتراع حجب الثقة الذي تقدم به حزب التجمع الوطني القومي اليميني، والذي لم يحصل على دعم اليسار.
كانت قضية الموازنة موضع نقاشات ساخنة لعدة أسابيع لكنها تعتبر الآن معتمدة في القراءة الأولى.
وتأتي محاولات حجب الثقة بعدما أعلنت الحكومة أنها ستمرر موازنة العام المقبل في الجمعية الوطنية بدون تصويت. واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مادة خاصة في الدستور، مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بشأن الموازنة لتنهي بذلك النقاش.


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