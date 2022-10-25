محافظ بورسعيد يتابع سير العمل ومستجدات المنظومة الصحية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ورئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية، ومدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، واطمئن على توافر المستلزمات العلاجية في جميع المنشٱت الصحية.

وأكد المحافظ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفرت للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدما غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية مستشفيات ووحدات صحية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية.

وأوضح أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الطبي، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا تعكسه الأرقام والإحصاءات.

وأشار المحافط، إلى أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: "كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة، والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة، ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى".