يوسف فوزي يتصدر محرك البحث جوجل بعد تصريحاته في برنامج واحد من الناس

تصدر الفنان يوسف فوزي محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استضافته من جانب المذيع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".

وتحدث فوزي في كثير من الأمور الشخصية والفنية خلال اللقاء، كما قال عن رأيه في أفضل ممثلين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، وكانت من أبرز تصريحاته: "كنت بطلا فى السباحة والملاكمة، وكنت أحب محمد على كلاى جدا، ومن المصادفة أيضا أنى أُصبت بنفس مرض محمد على كلاى، وأنا تعلمت الصبر من هذا المرض".

وعن رأيه في أفضل الممثلين على الساحة الفنية قال: "إن أفضل ممثلات شباب هما منى زكي، منة شلبي، وهند صبري، ومن الرجال أمير كرارة، وياسر جلال وأحمد السقا وأحمد حلمي ومحمد رمضان".

واختتم حديثه: "أخدت كفايتي من التمثيل، وكان نفسي أعمل شخصية عبد اللطيف أبو هيف، وكان بيلعب معايا سباحة وهو كان عنده 80 سنة وقالى فى مرة عاوز أقابل صفوت الشريف وزير الإعلام وأقوله لو حبيتوا تعملوا مسلسل عنى وعن بطولاتي ومسيرتي الرياضية أرشح يوسف فوزي ليقوم بدور البطولة".

وشارك الفنان يوسف فوزي في العديد من الأعمال الفنية المميزة، والأفلام الكوميدية، أبرزها فيلم النمر الأسود من أحمد زكي وميدو مشاكل وبلبل حيران ومسلسل أوبرا عايدة.