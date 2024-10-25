 بدء ندوة رواية الجريمة الأدبية.. آفاق ونماذج بمكتبة تنمية المعادي - بوابة الشروق
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بدء ندوة رواية الجريمة الأدبية.. آفاق ونماذج بمكتبة تنمية المعادي

محمود عماد
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 7:55 م

بدأت منذ قليل بمكتبة تنمية المعادي فعاليات ندوة "رواية الجريمة الأدبية.. آفاق ونماذج"، والتي تناقش فيها الروائية منصورة عز الدين عددا من كتاب أدب الجريمة الشباب هم محمد عبد الرازق، ومريم عبد العزيز، ومحمد كسبر، وكاميليا حسين، ورحمة ضياء.

وكان المشاركون جزء من ورشة نظمتها شركة ستوريتل بالتعاون مع الدار المصرية اللبنانية قبل عامين في رواية الجريمة الأدبية تحت إدارة الروائية منصورة عز الدين.

الجدير بالذكر أن المقصود بأدب الجريمة هو نوع أدبي قد ينطوي على جريمة ما لكنه يذهب أبعد منها ويتجاوزها إلى طرح انشغالات فكرية أو اجتماعية أو فلسفية بأسلوب أدبي مشوق سريع الإيقاع، دون أن يقف على كشف اللغز المعروف في الروايات البوليسية.


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