• استهدفت سيارة وأسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين، وفق ما أفادت به إدارة مستشفى العودة في النصيرات

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري.

وقال الجيش، في بيان، إن طائراته "أغارت بشكل دقيق وموجه في منطقة النصيرات".

وزعم أن الغارة استهدفت "عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في وقت وشيك".

وأضاف البيان، أن "قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، على تعبيره.

في المقابل، ذكرت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن المشفى "استقبل 4 إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي وسط المخيم"، دون توضيح طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.