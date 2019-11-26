«السياحة» تبدأ حملة مع شركة CTRIP للترويج لمصر فى السوق الصينية

بدأت وزارة السياحة حملة مشتركة مع شركة CTRIP للترويج لمصر فى السوق الصينية، تمثل بداية شراكة لجذب المسافرين الصينيين إلى مصر، وفق وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى بيان اليوم.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة السياحة، فى منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد فى بكين خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجارى، حيث التقت فى السفارة المصرية بكين، عددا من الشخصيات العامة وأهم منظمى الرحلات فى الصين، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة CTRIP، وممثلى بعض الصحف ووكالات الأنباء الصينية وبعض المدونين هناك.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ حملة رقمية عبر الإنترنت من خلال هذه الشراكة، تستهدف تعريف السائحين بالمقومات السياحية المصرية، كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية خلال الأشهر المقبلة، بما فى ذلك تنفيذ حملة ترويجية مشتركة على أكثر المواقع الإلكترونية السياحية المهمة ومواقع التواصل الاجتماعى المتخصصة فى الصين، خاصة مواقع البحثctrip.com، Wechat، Baidu، وكذلك حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن السوق الصينية احتلت المركز الأول فى عدد السائحين الوافدين منه إلى مختلف المقاصد السياحية حول العالم، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة أعداد السائحين الوافدين من السوق الصينية لمصر والتى تضاعفت فى 2018 مقارنة بـ2016، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد فى عام الذروة 2010.