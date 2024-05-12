فوز فيلم المرهقون بجائزتين في مهرجان أفلام السعودية

فاز فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال بجائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي الطويل، وجائزة أفضل ممثلة والتي حصلت عليها الممثلة اليمنية عبير محمد، في مهرجان أفلام السعودية.

عُرض فيلم المرهقون مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد كما شهد عرضه الأول في العالم العربي بمهرجان بغداد السينمائي في العراق، وهذا بعد مسيرة طويلة ومميزة بمختلف المهرجانات السينمائية بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور.

توالت بعدها المهرجانات والجوائز التي حصل عليها الفيلم مثل جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوغو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي.

وتدور قصة الفيلم حول معاناة زوجين في إيجاد طريقة للاجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.