وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول للتنديد بالإبادة في غزة

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شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، مظاهرات مناهضة لإسرائيل تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ونظم أعضاء "منصة التضامن مع غزة" وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الأمريكية العامة في منطقة صاري ير بإسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تشيد بـ "مقاومة أهل غزة" وأخرى تندد بـ "هجمات وممارسات إسرائيل في القطاع"، وفقا للأناضول.

وفي منطقة أوسكدار، تجمع أعضاء "مجموعة التغيير الجذري" أمام محطة لمترو الأنفاق، مرددين هتافات ضد إسرائيل.

وسار المتظاهرون في مسيرة من محطة "فستق أغاجي" لمترو الأنفاق إلى ميدان أوسكدار، وسط تدابير أمنية اتخذتها قوات الشرطة.