 وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول للتنديد بالإبادة في غزة - بوابة الشروق
الأحد 12 مايو 2024 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول للتنديد بالإبادة في غزة

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 8:05 م

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، مظاهرات مناهضة لإسرائيل تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ونظم أعضاء "منصة التضامن مع غزة" وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الأمريكية العامة في منطقة صاري ير بإسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تشيد بـ "مقاومة أهل غزة" وأخرى تندد بـ "هجمات وممارسات إسرائيل في القطاع"، وفقا للأناضول.

وفي منطقة أوسكدار، تجمع أعضاء "مجموعة التغيير الجذري" أمام محطة لمترو الأنفاق، مرددين هتافات ضد إسرائيل.

وسار المتظاهرون في مسيرة من محطة "فستق أغاجي" لمترو الأنفاق إلى ميدان أوسكدار، وسط تدابير أمنية اتخذتها قوات الشرطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك