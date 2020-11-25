قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس بدأت اليوم بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن محافظات الوجه البحري شهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على بعض المناطق الأخري، مشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة.

وأوضحت أن بعض مناطق من القاهرة شهدت سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد، مضيفة أن حالة عدم الاستقرار في الطقس، سببها وجود منخفض جوي على البحر المتوسط متزامن مع أخر في طبقات الجو العليا، يعمل على تكون السحب وسقوط الأمطار.

وأشار إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدن السواحل الشمالية، ومتوسطة إلى غزيرة على محافظات الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على محافظة القاهرة.

وذكرت أن يوم الجمعة سيشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على محافظات الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية بدءًا من صباح يوم السبت المقبل.

