أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن أمن الحج يعتبر خطا أحمر للمملكة، مشيرا إلى أن العمل على تأمين الحجاج بدأ منذ نهاية موسم حج العام الماضي ولا يزال مستمرا.

وقال الشلهوب - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية السعودية" - "نعيدها ونكررها دائما، أمن الحجاج خط أحمر للمملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل جد لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للحجاج منذ دخولهم المملكة عبر منافذها المختلفة، مرورا بكل المراحل حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وعودتهم سالمين إلى بلدانهم.

وأضاف الشلهوب "أن الجهود الأمنية مستمرة على كافة الأصعدة، سواء في التنسيق مع الجهات المعنية أو في توفير السبل الأمنية الحديثة لمواكبة التوسع الكبير في أعداد الحجاج وتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والراحة".