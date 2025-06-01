كامل إدريس يؤدي اليمين رئيسا جديدا للوزراء في السودان

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أدى الدكتور كامل إدريس اليمين الدستورية يوم السبت كرئيس جديد للوزراء في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن إدريس أدى اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن *عبدالفتاح البرهان، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.

وعقب أداء اليمين، عقد البرهان وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي اجتماعا مع رئيس الوزراء الجديد، تناول الجهود التي قامت بها الحكومة خلال المرحلة الماضية في تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتأمين معاش الناس فضلاً عن تطبيع الحياة في الولايات التي تأثرت بإعتداءات مليشيا الدعم السريع.

ووصل رئيس الوزراء الجديد الخميس الماضي إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان قد أصدر في 19 من مايو الجاري مرسوما دستوريا بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء.

وجاء تعيين إدريس رئيسا للوزراء بعد نحو 3 أسابيع من تكليف السفير دفع الله الحاج علي، بتسيير مهام رئاسة الوزراء في البلاد، لكنه لم يباشر مهامه.

وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا منذ الإطاحة بعبد الله حمدوك بموجب القرارات التي اتخذها البرهان في أكتوبر 2021، وتضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء.

ورحبت الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا للوزراء بالسودان.

ومن المتوقع أن يشرع إدريس في تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج البلاد.