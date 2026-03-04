السفارة الأمريكية في العراق تحث رعاياها على المغادرة في أقرب وقت ممكن

حثت السفارة الأمريكية في العراق، رعاياها على المغادرة في أقرب وقت ممكن، فور تحسن الأوضاع الأمنية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «إن حكومة الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة المواطنين الأمريكيين على العودة إلى ديارهم سالمين من الشرق الأوسط، إذا اختاروا الاستفادة من الخيارات المتاحة».

وأضافت: «نحثّ بشدة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في العراق على المغادرة في أقرب وقت ممكن فور تحسن الأوضاع الأمنية، والبقاء في أماكنهم إلى حين تحسن تلك الظروف. قد تُغلق السلطات العراقية المجال الجوي وتُعيد فتحه في وقت قصير ودون إشعار مسبق».

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، المواطنين الأمريكيين في 14 دولة في الشرق الأوسط على المغادرة فورا باستخدام «وسائل النقل التجارية المتاحة»، دون توفير أي وسيلة مساعدة معتمدة من حكومة الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في القدس إنها «غير قادرة» على تقديم المساعدة للأمريكيين الذين يحاولون المغادرة.

من جانبهم، انتقد أعضاء بالكونجرس الأمريكي الثلاثاء، وزارة الخارجية الأمريكية لحثها المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط على مغادرة دول المنطقة بعد مرور ثلاثة أيام على اندلاع الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي وقت تأثرت فيه بشدة حركة الطيران العالمية، قائلين ‌إن ذلك دليل على عدم وجود تخطيط مناسب.

وقالت النائبة السابقة مارجوري تايلور جرين، التي استقالت من الكونجرس بعد خلافها مع ترامب: «يُجبر دافعو ⁠الضرائب الأمريكيون على دفع 3.8 مليار دولار لإسرائيل كل عام، وها هي سفارتنا الأمريكية في القدس تقول للأمريكيين: حظا موفقا في الخروج، أنتم وحدكم في هذا الأمر».

وأضافت جرين، وهي جمهورية تدافع منذ فترة طويلة عن موقفها الرافض لتدخل الولايات المتحدة في الحروب الخارجية: «هذا خذلان لا يصدق».

وقال السناتور الديمقراطي آندي كيم في منشور على منصة «إكس»: «مطالبة المواطنين (الأمريكيين) بضرورة الإخلاء بعد ثلاثة أيام من بدء هذه الحرب، في حين أن المجال الجوي مغلق، دليل واضح على انعدام الاستراتيجية والتخطيط لدى إدارة ترامب».

وأضاف كيم: «الآن، بات ⁠أمام الأمريكيين خيارات محدودة للإخلاء في لحظة بالغة الخطورة دون أي مساعدة حكومية. هذه الإدارة تخذل مواطنيها».