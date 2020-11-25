جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء أن جيش بلاده دخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا، في أعقاب تصاعد القتال مؤخرا بين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين، والجارتين.

وقال علييف في بيان إنه "تم تحرير منطقة كالباجار من الاحتلال اليوم. أهنيء من قلبي شعب أذربيجان بهذه المناسبة".

وكشف علييف عن بدء إنشاء ممر بين أذربيجان ومنطقة ناخجيوان على الحدود مع حليفتها تركيا بالفعل.

وكانت منطقة كالباجار الواقعة غربي أذربيجان بالقرب من الحدود مع أرمينيا ضمن أكثر من 120 منطقة، تنازلت أرمينيا عن السيطرة عليها في إطار اتفاق سلام تم التوصل إليه في وقت سابق الشهر الجاري لإنهاء القتال الدموي الذي استمر ستة أسابيع بين الدولتين.

وتشمل الأراضي التي تم التنازل عنها مدينة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية - المسماة شوشا في أذربيجان- وفقا لقائمة تضم 121 منطقة محلية تم التنازل عنها، نشرتها وكالة الأنباء الأرمينية الحكومية أرمينبرس.

وفقدت أذربيجان السيطرة على كالباجار في أوائل التسعينيات خلال حرب مع أرمينيا أثناء تحولها لدولة مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتعتبر الأمم المتحدة ناجورنو كاراباخ، التي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية منذ ربع قرن، جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.