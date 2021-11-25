السفير النيجيرى يزور جامعة 6 أكتوبر لبحث خطط زيادة الطلاب الوافدين

استقبل الدكتور جمال سامى رئيس جامعة 6 أكتوبر، السفير النيجيرى نورا أبا ريمى، وبشير ابراهيم معاجي، وزير مستشار والسيد تيجاني عمران، مترجم ومساعد شؤون التعليمية بحضور الدكتور ايمان العزيزى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والتعليم والسفير مجدى راضى مستشار الجامعة للعلاقات الخارجية ومحمد حسيب مدير إدارة الوافديبن بالجامعة.



وأشاد السفير النيجيري بمستوى العملية التعليمية بمختلف كليات جامعة 6 أكتوبر، ومستوى الخريجين الذي انتهوا بالفعل من الدراسة في الجامعة وعادوا إلى بلدهم، مؤكدا مدى مهاراتهم وقدرتهم على أداء عملهم بتميز وكفاءة مقارنة بغيرهم من زملائه الخريجين من الجامعات الأخرى.



استهدفت الزيارة بحث أوضاع الطلاب النيجيريين الموجودين بالجامعة والرغبة المشتركة من الجانبين لزيادة أعداد الطلاب النيجيريين للدراسة بالجامعة ومناقشة أوضاع الطلاب الدارسين.



استعرض رئيس الجامعة كليات القطاع الطبى والصحى والبرامج وطرق التدريس المتبعة داخل الجامعة، معلنا عن برنامج متخصص لتأهيل الطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية يؤهلهم إلى اتقان اللغة نحدثا وترجمة من وإلى العربية.