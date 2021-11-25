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كشف الدكتور أشرف محرم الطبيب المعالج لمروان محسن مهاجم فيوتشر الحالي والنادي الأهلي السابق عن تفاصيل العملية الجراحية التي أجريت للاعب فجر الأربعاء.

وقال محرم في تصريحات لقناة أون سبورت :" العملية الجراحية أمتدت لـ3 ساعات وتم تركيب 12 مسمار في قدم اللاعب بالإضافة إلى شريحة كبيرة بسبب تهشم عظمة الشظية".

وتعرض مروان لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إنبي والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأضاف الطبيب المعالج للمهاجم الدولي السابق :" من المفترض أن يعود مروان لمنزله صباح الخميس وسيبدأ التدريبات العلاجية خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح :" الفترة المقترحة لتأهيل اللاعب ستكون ما بين 4 إلى 6 شهور ولكننا نأمل في تقليل تلك الفترة وعودة اللاعب سريعًا للملاعب".